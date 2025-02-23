العالم اليوم - نتنياهو: جاهزون لاستئناف القتال في غزة "بأي لحظة"

انتم الان تتابعون خبر نتنياهو: جاهزون لاستئناف القتال في غزة "بأي لحظة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 06:28 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، إن إسرائيل مستعدة لاستئناف القتال في قطاع غزة "في أي لحظة"، متعهدا تحقيق أهداف الحرب "سواء عبر المفاوضات أو بوسائل أخرى".

وأضاف نتنياهو في مراسم تخريج ضباط في منطقة تل أبيب "نحن مستعدون لاستئناف القتال المكثف في أي لحظة. في غزة، قضينا على معظم قوات حماس المنظمة، لكن لا شك في أننا سننجز أهداف الحرب بالكامل، سواء عبر المفاوضات أو بوسائل أخرى".

وطالب نتنياهو بإفراغ جنوب سوريا من قوات النظام الجديد، مشددا على أنه لن يتسامح مع تهديد الطائفة الدرزية.

وأضاف أن تل أبيب لن تسمح لقوات النظام السوري الجديد بالانتشار جنوب مدينة دمشق.