غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

غارات إسرائيلية على جنوب لبنانواصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها على جنوب لبنان، في إطار سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان، وانتهاكا لوقف إطلاق النار الذي بدأ في 27 نوفمبر الماضي.

وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على منطقة بريصا في أطراف الهرمل شرق دون إصابات.

كما شن غارات على قرية تبنا قرب البيسارية، وعلى جبل الريحان بمنطقة جزين، ومنطقة وادي العزية جنوب صور، وعلى قرية العاقبية.

وشن طيران العدو الإسرائيلي غارة على خراج بلدة بوداي غرب بعلبك، فيما حلق على علو منخفض فوق أجواء العاصمة بيروت وضواحيها.

وكان الطيران الصهيوني قد شن في وقت سابق من اليوم غارات على بلدتي القليلة والسماعية في قضاء صور جنوبي لبنان، ما أدى إلى إصابة فتاة بجروح بالإضافة إلى وقوع أضرار في عدد من المنازل، كما أغار على الوادي المجاور لبلدة معروب في قضاء صور، ومنطقة النهر بين بلدتي الحلوسية والزرارية.

يذكر أنه بتاريخ 26 يناير الماضي انتهت مهلة الستين يوما لانسحاب جيش الاحتلال من القرى والبلدات الحدودية جنوبي لبنان إنفاذا لاتفاق إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 27 نوفمبر الماضي، في حين أعلنت الحكومة اللبنانية موافقتها على تمديد المهلة حتى 18 فبراير الجاري، فيما انسحبت قوات الاحتلال من كافة القرى والبلدات باستثناء خمس نقاط جنوب لبنان.