إسرائيل تتكتم على هويات يهود على خلفية انفجار حافلات تل أبيب

القدس المحتلة ـ وكالات: كشفت صحيفة «هآرتس»، أن السلطات الإسرائيلية تتكتم على هُوِيَّات «يهود» اعتقلتهم الجمعة، على خلفية الاشتباه بتورطهم في حادثة انفجار حافلات في تل أبيب مساء الخميس.
وقالت الصحيفة إنه: «تم اعتقال إسرائيليين اثنين الجمعة للاشتباه بتورطهما في الانفجارات التي وقعت في حافلتين فارغتين في ضاحيتين بتل أبيب».
وأشارت إلى أنه «تم نقل المشتبه بهما إلى جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) للاستجواب، على الرغم من أن المحكمة أصدرت أمرًا بحظر نشر مزيد من التفاصيل بشأن القضية».
ولم يكشف بعد عن هُوِيَّتي المعتقلين أو الدور المشتبه بقيامهما به، حيث قالت القناة «12» الإسرائيلية في وقت سابق الجمعة، إن أحدهما «مشتبه بنقله أحد المنفذين إلى مدينة بات يام» حيث وقعت التفجيرات.
وانفجرت 3 حافلات مساء الخميس في مواقف ومواقع مختلفة بمدينة بيت يام جنوب مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، وأعلنت الشرطة الاشتباه بعملية والبحث عن مشتبه به.
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