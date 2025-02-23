الفاتيكان: البابا فرنسيس قضى ليلة هادئة بعد تعرضه لأزمة تنفسية

روما ـ د.ب.أ: أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس قضى ليلة هادئة بعد تعرضه لأزمة تنفسية وتلقيه عمليات نقل دم السبت.

ولم يذكر المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، في بيان وجيز من سطر واحد، ما إذا كان البابا قد استيقظ أو تناول الإفطار.

وجاء البيان الوجيز أمس بعدما أعلن الأطباء السبت، أن البابا البالغ من العمر 88 عاما والذي أزيل جزء من إحدى رئتيه عندما كان شابا، في حالة حرجة.

وتعرض البابا، لأزمة تنفسية ناجمة عن نوبة ربو طويلة أثناء تلقيه العلاج من التهاب رئوي وعدوى رئوية معقدة.

وقال الفاتيكان، إن البابا تلقى «تدفقات عالية» من الأكسجين لمساعدته على التنفس، بالإضافة إلى تلقيه عمليات نقل دم بعدما أظهرت الفحوصات انخفاض مستويات الصفائح الدموية اللازمة لتخثر الدم.