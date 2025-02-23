إنجاز الدفعة السابعة من التبادل فـي غزة .. والمقاومة: الالتزام مقابل الالتزام

القدس المحتلة ـ« الوطن» ـ وكالات:

تمت أمس عملية تسليم الدفعة السابعة من عمليات التبادل ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزَّة، وذلك بالإفراج عن 6 أسرى إسرائيليين في موقعين، الأولى في رفح والثانية في مُخيَّم النصيرات.

وتم بالمقابل الإفراج عن 50 أسيرًا محكومًا بالسجن المؤبد، و60 أسيرًا من الأحكام العالية، و47 أسيرًا من أسرى وفاء الأحرار المعاد اعتقالهم وأيضًا عن 445 أسيرًا من معتقلي قطاع غزَّة، الذين جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر لعام 2023.

وأفرجت حماس عن 6 أسرى إسرائيليين هم: إيليا ميمون اسحق كوهن، وعومر شيم توف، وعومر فنكرت، وتال شوهام، وأفيرا منجستو، وهشام السَّيد.

يأتي ذلك فيما أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، جدية حماس الكاملة لإتمام كافة مراحل عمليات تبادل الأسرى وجهوزيتها لإجراء عملية تبادل دفعة واحدة في المرحلة الثانية مقابل التزام الاحتلال بوقف مستدام لإطلاق النار والانسحاب من غزَّة والإفراج عن الأسرى من سجونه.

وقال قاسم في تصريح صحفي قبيل إجراء التبادل السابع من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار: «يسجل شَعبنا الفلسطيني اليوم أحد الإنجازات الكبيرة في معركة «طوفان الأقصى» بفضل صموده وتضحياته وبسالة المقاومة عبر تنفيذ عملية تبادل كبيرة للأسرى».

وأضاف: «اليوم تُجبر كتائب القسام والمقاومة الاحتلال الصهيوني على تجاوز الخطوط الحمراء التي وضعها لنفسه في قضية الإفراج عن الأسرى وتكسر القيد عن عدد من رموز الحركة الأسيرة».

كما قال المتحدث باسم حركة حماس في بيان إن إعادة إعمار قطاع غزَّة ستتم بتوافق وطني دون تدخل خارجي، حسب قوله.

وفيما يتعلق بالاتفاق الحالي، قال إن الحركة ملتزمة بوقف إطلاق النار طالما التزم به الطرف الآخر.

وأشار أيضًا إلى أن المفاوضات بشأن المرحلة التالية من الصفقة لم تبدأ بعد، لكن الاتصالات مع الوسطاء مستمرة.

وفيما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزَّة، شدد على أن هذه العملية يجب أن تتم بتوافق وطني فلسطيني، مؤكدًا رفض حماس لأي تدخل خارجي في هذا الشأن.

وأكد قاسم أن الحركة لن تسمح لأي قوة خارجية بالتأثير على جهود إعادة الإعمار أو استخدامها لأغراض سياسية.

من ناحية أخرى أكد معهد الطب الشرعي في إسرائيل أن الجثة التي سلمتها حركة حماس مساء الجمعة لإسرائيل تعود لشيري بيباس، وذلك بعدما أجرت الفحوص اللازمة.

وذكرت القناة الإسرائيلية 12: «أجرى معهد الطب الشرعي فحصًا وراثيًّا لجثة شيري بيباس ووجد تطابقًا وراثيًّا». ومساء الجمعة، أعلنت حركة حماس أنها سلمت رفات الأسيرة الإسرائيلية شيري بيباس التي قتلت في قطاع غزَّة، إلى الصليب الأحمر. وكان من المفترض فعليًّا إعادة رفات المرأة مع رفات طفليها الصغيرين إلى إسرائيل، الخميس، لكن النعش الذي سلمته حماس إلى الصليب الأحمر كان يحتوي على جثمان امرأة مجهولة الهُوِيَّة. وقالت حركة حماس لاحقًا بأن خطأ محتملا قد وقع، وأثار هذا الخطأ غضبًا في إسرائيل.