العالم اليوم - زاهي حواس يكسر تمثالا فرعونيا أثريا.. ويكشف التفاصيل

انتم الان تتابعون خبر زاهي حواس يكسر تمثالا فرعونيا أثريا.. ويكشف التفاصيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 04:25 مساءً - أثار مقطع فيديو نُشر على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، بشأن كسر تمثال أثري أثناء اكتشاف عالم الأثار زاهي حواس له في منطقة سقارة الأثرية، جدلاً واسعاً.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، تقدَّم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجَّه إلى وزير السياحة والآثار، متهما حواس بالتسبب في ذلك.

بدوره، قال زاهي حواس في بيان: "أعمل في الحفائر الأثرية لأكثر من 50 عاماً، ولا يوجد أحد في مصر متخصص في الحفائر مثلي".

وأضاف حواس: "التمثال الذي عثرت عليه كانت الفتحة الخاصة به صغيرة جداً وصعبة، وقمت بإزالة الحجارة بحرفية على أعلى مستوى، واتضح أن التمثال كان ملاصقاً للحائط، والجزء الصغير الذي انكسر من التمثال أعدناه بالترميم بعدها بخمس دقائق، حيث أن الترميم من أهم متطلبات العمل الأثري وخاصة في الحفائر الأثرية".

وأضاف: "عندما اكتشف هوارد كارتر مقبرة توت عنخ آمون، قام بإزالة القناع عن المومياء، مما أدى إلى كسرها إلى 18 قطعة، ثم تم ترميمها بعد ذلك".

وتابع: "لا يوجد خطأ علمي في ما حدث بالتمثال الذي اكتشفته، وعملت بكل فنون الحفر على أعلى مستوى ولم أخطئ، وفي الحفائر الأثرية يحدث أكثر من ذلك".

وكشف حواس أنه بعد العثور على التمثال مباشرة، جاء مرمم البعثة، وهو دكتور متخصص، وأعاد الجزء المكسور من التمثال إلى مكانه مرة أخرى بمنتهى الحرفية.

وقال: "العالم كله يعرف أن زاهي حواس أفضل حفار آثار في العالم، والخطأ الصغير الذي حدث تم إصلاحه فوراً".