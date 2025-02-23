الاحتلال يعتقل عدداً من الفلسطينيين بالضفة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، عددا من الفلسطينيين من مدينتي (نابلس والقدس)، بالضفة الغربية المحتلة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة نابلس وداهمت عدة منازل، اعتقلت من خلالها 8 فلسطينيين، كما اعتقلت فلسطينيين أثناء تواجدهما في بلدة بيت حنينا في مدينة القدس، ولم تعرف هويتهما بعد.
وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا عند مدخل بلدة العيسوية شمال مدينة القدس وأوقفت المركبات، ودققت في هويات راكبيها، ما أدى إلى عرقلة تنقلهم، والتسبب بأزمة خانقة في المكان.
يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت خلال الأسابيع الأخيرة مداهماتها واقتحاماتها للقرى والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، كما زادت وتيرة اعتقالاتها بحق النشطاء والشبان الفلسطينيين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاحتلال يعتقل عدداً من الفلسطينيين بالضفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.