الاحتلال يعتقل عدداً من الفلسطينيين بالضفة

الاحتلال يعتقل عدداً من الفلسطينيين بالضفةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، عددا من الفلسطينيين من مدينتي (نابلس والقدس)، بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة نابلس وداهمت عدة منازل، اعتقلت من خلالها 8 فلسطينيين، كما اعتقلت فلسطينيين أثناء تواجدهما في بلدة بيت حنينا في مدينة القدس، ولم تعرف هويتهما بعد.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا عند مدخل بلدة العيسوية شمال مدينة القدس وأوقفت المركبات، ودققت في هويات راكبيها، ما أدى إلى عرقلة تنقلهم، والتسبب بأزمة خانقة في المكان.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت خلال الأسابيع الأخيرة مداهماتها واقتحاماتها للقرى والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، كما زادت وتيرة اعتقالاتها بحق النشطاء والشبان الفلسطينيين.