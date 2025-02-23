العالم اليوم - تزامنا مع تشييع نصر الله.. خامنئي يؤكد "استمرار مقاومة"

انتم الان تتابعون خبر تزامنا مع تشييع نصر الله.. خامنئي يؤكد "استمرار مقاومة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 03:28 مساءً - تعهد المرشد الإيراني، علي خامنئي، مواصلة "مقاومة" إسرائيل في رسالة، الأحد، بمناسبة تشييع الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله في بيروت بعد اغتياله بضربة اسرائيلية في 27 سبتمبر.

وقال خامنئي في إشارة إلى إسرائيل "على العدو أن يعلم أن مقاومة الاغتصاب والظلم والاستكبار لن تنتهي وستستمر حتى تحقيق غايتها النهائية".

وتزامن نشر رسالة خامنئي مع مراسم تشييع نصرالله قرب بيروت.

وأشاد خامنئي بنصرالله، واصفا إياه بأنه "مقاتل عظيم" و"رائد" المقاومة في مواجهة إسرائيل.

وشارك في مراسم تشييع نصرالله قرب بيروت وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف إضافة إلى مجموعة من النواب والمسؤولين الإيرانيين.