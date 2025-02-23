ماكرون وستارمر يلتقيان ترامب هذا الأسبوع وسط قلق حيال أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 فبراير 2025 11:29 صباحاً - يتوجَّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى واشنطن هذا الأسبوع، وسط قلق في أوروبا إزاء موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصارم تجاه أوكرانيا ومبادراته باتجاه موسكو، في ما يتعلق بالصراع المستمر منذ ثلاث سنوات.

ومن المتوقع أن يحاول قائدا القوتين النوويتين في أوروبا، اللذان سيجري كل منهما بزيارة منفصلة، إقناع ترامب بعدم التسرع في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأي ثمن، وإبقاء أوروبا طرفًا، ومناقشة الضمانات العسكرية لأوكرانيا.

وقال ماكرون، الذي يحاول الاستفادة من العلاقة التي بناها مع ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى، إن الموافقة على صفقة سيئة تمثل استسلامًا أوكرانيًا سترسل إشارة بالضعف لأعداء الولايات المتحدة، بما في ذلك الصين وإيران.

ومن المقرر أن يزور ماكرون البيت الأبيض غدًا الاثنين، حسب وكالة "رويترز".

تأتي الزيارتان في ظل خلاف بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي وصفه ترامب بأنه "دكتاتور".

وأثار هذا قلق حلفاء كييف في أوروبا والذين لم يستفيقوا بعد من الموقف الأمريكي الأكثر تشددًا حيال التجارة والدبلوماسية وحتى السياسة الأوروبية المحلية.

وسيصل ستارمر إلى واشنطن الخميس المقبل.

ويحذر ستارمر من أنه يتعين عدم السماح بأن تكون نهاية الحرب "توقفًا مؤقتًا قبل أن يهاجِم بوتين من جديد".

وقال "ترامب"، في حديثه لبودكاست على قناة فوكس نيوز أول أمس الجمعة، إن ماكرون وستارمر لم "يفعلا أي شيء" لإنهاء الحرب.

وأضاف "لا اجتماعات مع روسيا"، رغم أنه وصف ماكرون بأنه "صديقي" وستارمر بأنه "رجل لطيف للغاية".

ويحرص البلدان على أن يُظهِرا لترامب استعدادهما لتحمل عبء أكبر من أجل الأمن الأوروبي.

وقال مسؤولون غربيون إن بريطانيا وفرنسا تعملان على صياغة أفكار مع حلفائهما بشأن الضمانات العسكرية لأوكرانيا، وسيسعى زعيماهما إلى إقناع ترامب بتقديم ضمانات أمريكية في أي اتفاق يتعلق بما بعد وقف إطلاق النار.

وأشار مسؤول عسكري ودبلوماسيان فرنسيون إلى أن جيشي البلدين شرعا في التخطيط الأولي في الصيف الماضي لسيناريو ما بعد الحرب، إلا أن المناقشات تسارعت في نوفمبر بعد فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة.