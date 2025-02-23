العالم اليوم - قبل تسليمها.. القسام تنشر محادثة رهينة عن "شجرة الزيتون"

انتم الان تتابعون خبر قبل تسليمها.. القسام تنشر محادثة رهينة عن "شجرة الزيتون" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 10:25 صباحاً - نشرت كتائب القسام مقطع فيديو يظهر الرهائن الإسرائيليين رفقة مجموعة من عناصر الحركة قبيل الإفراج عنهم، السبت.

وظهر الرهائن بالقرب من شجرة زيتون معمرة ولكنها مقطوعة من الجذع، وقال أحد الجنود في الفيديو وهو عمر شيم توف: "يبدو لي أن عمر شجرة الزيتون هذه يزيد عن عمر دولتي".

وسلمت حركة حماس السبت، 3 رهائن إسرائيليين إلى الصليب الأحمر في النصيرات وسط قطاع غزة، وهم إيليا كوهين وعومر شيم توف وعومر فينكرت.

وقررت حماس تسليم الأسير السادس هشام السيد، وهو من أصول فلسطينية واحتجز لديها 10 سنوات، بمدينة غزة دون مراسم احتراما ومراعاة لفلسطينيي الداخل، وفق تقارير فلسطينية.

وفي وقت سابق السبت، سلمت حماس اثنين من الرهائن إلى قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك في قطاع غزة.