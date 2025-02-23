العالم اليوم - قبل تشييع نصر الله.. غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

انتم الان تتابعون خبر قبل تشييع نصر الله.. غارات إسرائيلية على جنوب لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 10:25 صباحاً - شنت إسرائيل 3 غارات جوية على جنوب لبنان، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، وذلك قبل بدء مراسم حاشدة لتشييع الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله.

وأوردت الوكالة أن "غارتين استهدفتا المنطقة الواقعة بين القليلة والسماعية في قضاء صور"، كما استهدفت غارة ثالثة منطقة مريصع في أطراف بلدة أنصار.

والسبت، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات جوية استهدفت معابر حدودية بين سوريا ولبنان، متهما حزب الله باستخدام هذه الطرق لتهريب الأسلحة إلى لبنان.

وفي بيان، قال الجيش الإسرائيلي إن المعابر كانت تستغل من قبل حزب الله "في محاولات لنقل الأسلحة بشكل غير قانوني"، واصفا هذه الأنشطة بأنها "انتهاك صارخ لتفهمات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان" التي دخلت حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه سيواصل "العمل لتحييد التهديدات ضد إسرائيل" ومنع حزب الله، الذي وصفه بـ "المنظمة الإرهابية"، من "إعادة بناء قدراته العسكرية".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، إن الغارات الإسرائيلية استهدفت مواقع في منطقة القلمون الجبلية في سوريا قرب الحدود اللبنانية.

ووصف المرصد المواقع بأنها ذات أهمية تاريخية بالنسبة لتهريب الأسلحة المزعوم من سوريا إلى لبنان بواسطة حزب الله.