العالم اليوم - روسيا تسقط 20 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

انتم الان تتابعون خبر روسيا تسقط 20 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة
شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 10:25 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت 20 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية.
وقال البيان: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 20 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة أوريول، و4 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و4 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.
وأضاف البيان: "تم تدمير 3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، وطائرتان مسيرتان فوق أراضي مقاطعة تولا، وطائرتان مسيرتان فوق أراضي مقاطعة فورونيغ".
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر روسيا تسقط 20 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل .. في رعاية الله وحفظة