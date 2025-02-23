العالم اليوم - نتنياهو يعلن تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 02:18 صباحاً - أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطييين الذي كان من المقرر إطلاق سراحهم ضمن اتفاق مع حركة "حماس".

وقال مكتب نتنياهو: "سنؤجل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين حتى نضمن أن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين التاليين سيتم دون مراسم مهينة".

وأضاف أن إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين تأجل بسبب "انتهاكات حماس المتكررة".

وأشار المكتب إلى أن إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين الذي كان مقررا السبت "تأجل لحين تسليم الدفعة التالية من الرهائن الإسرائيليين".

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الأمن الإسرائيلية بدأت تنسحب من محيط سجن عوفر غرب رام الله بعد قرار الحكومة الإسرائيلية تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل.

وأطلقت حماس السبت سراح ست رهائن من غزة يمثلون آخر دفعة من الرهائن الإسرائيليين الأحياء الذين تقرر تسليمهم بموجب المرحلة الأولى من اتفاق هش لوقف إطلاق النار بدأ الشهر الماضي.

لكن بعد ساعات من تسليم الرهائن الإسرائيليين، لم تفرج إسرائيل بعد عن أكثر من 600 سجين ومعتقل فلسطيني كانت وافقت على إطلاق سراحهم مقابل رهائنها.

وواجهت عمليات الإفراج التي تنفذها حماس، والتي تشمل مراسم عامة يصعد فيها الرهائن إلى منصة ويلقي بعضهم خلالها بعض الكلمات، انتقادات متزايدة، منها من الأمم المتحدة، التي نددت "باستعراض الرهائن".

ورفضت حماس الانتقادات، إذ وصفت مراسم التسليم بأنها تعكس وحدة الفلسطينيين.