العالم اليوم - هيرموسو تعلّق على إدانة روبياليس بقضية القُبلة المثيرة للجدل

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 01:21 صباحاً - قالت جيني هيرموسو لاعبة منتخب إسبانيا لكرة القدم النسائية إن الحكم بإدانة لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني السابق بسبب قبلته غير المرغوب فيها بعد نهائي كأس العالم للسيدات 2023 يمثل "سابقة مهمة لحقوق المرأة".

وكتبت هيرموسو عبر حسابها على شبكة إنستغرام "هذه الإدانة سابقة مهمة في المجتمع، وهناك الكثير من العمل يجب القيام به، وقلبي مع كل شخص كان معي أو لا يزال يساندني في هذه المعركة".

وعلقت هيرموسو لأول مرة بعدما قضت محكمة إسبانية يوم الخميس بأن روبياليس الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم اعتدى عليها جنسيا عندما قبلها دون موافقتها خلال احتفالات كأس العالم.

كما قررت المحكمة أيضا تغريم روبياليس ما يزيد عن 10 آلاف يورو (10400 دولار)، ومنعه من الاقتراب لمسافة 200 متر من هيرموسو أو التواصل معها لمدة عام، وكان الإدعاء العام قد طالب بعقوبة السجن.

وأنهت اللاعبة الإسبانية منشورها برسالة "والآن انتهى الأمر" في إشارة للجملة الإسبانية التي انتشرت على نطاق واسع بعد الضجة التي أثارتها هذه القبلة.

وخلال الحادثة التي حصلت في 20 أغسطس الماضي عقب تتويج إسبانيا بلقب كأس العالم للسيدات على حساب إنجلترا في أستراليا، أمسك روبياليس برأس هيرموسو بيديه وقام بتقبيلها على شفتيها.

والتقطت جميع الكاميرات القبلة على الهواء مباشرة، مما أثار غضبا واسعا حول العالم، قبل أن يصدر الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" قرارا بإيقاف روبياليس لثلاث سنوات عن كافة الأنشطة.