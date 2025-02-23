العالم اليوم - لتحويله إلى فندق ومتحف.. بيع سجن شهير في روسيا بمزاد

انتم الان تتابعون خبر لتحويله إلى فندق ومتحف.. بيع سجن شهير في روسيا بمزاد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 01:21 صباحاً - بيع في المزاد سجن شهير في مدينة سان بطرسبرغ الروسية سبق أن احتُجز داخله ثوار ومعارضون، بهدف تحويله إلى فندق ومطاعم ومتحف ومساحات لمعارض فنية، على ما أعلن مالكه الجديد.

ويقع المجمع المبني من الطوب الأحمر ويحمل اسم "كريستي"، وسط سان بطرسبرغ، العاصمة السابقة للإمبراطورية الروسية.

وبيع المجمع بأكثر من 1.1 مليار روبل (أكثر من 12.56 مليون دولار) لشركة التطوير العقارية الروسية "كاي في سي"، بحسب الموقع الرسمي للمزادات التابع للدولة.

ووعدت "كاي في سي" في بيان الجمعة بإضفاء "حياة جديدة" على المبنى، من خلال إنشاء متحف "سيحتفظ بذاكرة كريستي وتاريخه"، وفندق ومطاعم ومعارض، مشيرة إلى أنه سيكون "أحد أكثر مشاريع البناء طموحا في سانت بطرسبرغ".

وبُني سجن "كريستي" على ضفة نهر نيفا في نهاية القرن التاسع عشر، وقد حبس داخل جدرانه عدد من الشخصيات التاريخية، بينها ليون تروتسكي، والمارشال السوفياتي كونستانتين روكوسوفسكي، والشاعران جوزف برودسكي وأوسيب ماندلشتام، والمؤرخ ليف غوميليف نجل الشاعرة أنّا أخماتوفا.

وفي عام 2013، احتُجز ناشطون من منظمة "غرينبيس" البيئية في "كريستي" لأكثر من أسبوع، بعد احتجاجهم على منصة نفطية في القطب الشمالي.

ولاستبدال "كريستي"، تم سنة 2017 بناء سجن "كريستي -2" في ضواحي سانت بطرسبرغ، وتم تقديمه على أنه "الأكبر في أوروبا" وقد شُيّد على قطعة أرض تبلغ مساحتها 35 هكتارا.