الاتحاد الأوروبي يبحث عن ”سبل قانونية” للاستيلاء على الأصول الروسية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 فبراير 2025 10:32 مساءً - أفادت وكالة "بلومبرغ"، بأن المسؤولين الأوروبيين يناقشون إمكانية استخدام الأصول الروسية كضمان للجنة المطالبات الدولية "لتحديد مبلغ التعويضات المستحقة لأوكرانيا".

وذكرت "بلومبرغ"، نقلا عن مصادر، أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى مصادرة بعض الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي لإعادة بناء أوكرانيا بعد انتهاء الصراع.

وقالت المصادر إنه إذا تم تنفيذ الحجز، فسيتم استخدام مبلغ الأموال المحجوزة لدفع التزامات روسيا بتعويض كييف عن الأضرار الناجمة عن النزاع، وهو ما تتوقع الدول الأوروبية أن تقبله موسكو كجزء من اتفاق سلام محتمل.

في مارس 2022، بدأت المفوضية الأوروبية العمل على إيجاد طريقة قانونية رسمية لمصادرة الأصول السيادية الروسية بمشاركة شركات استشارية خاصة. وقد أشرف على هذا العمل المفوض الأوروبي البلجيكي ديدييه ريندرز في أول فريق عمل لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. ويشار إلى أنه يخضع حاليا للتحقيق في بلجيكا بتهمة غسيل الأموال على نطاق واسع للغاية.

الأصول الروسية المجمدة

قام الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة واليابان بتجميد حوالي 300 مليار دولار أمريكي من الأصول الروسية منذ أن أطلقت موسكو العملية العسكرية الخاصة في دونباس. منها حوالي 5 إلى 6 مليارات دولار في الولايات المتحدة، ومعظمها في أوروبا، بما في ذلك على منصة يوروكلير الدولية في بلجيكا (210 مليار دولار مخزنة هناك).

وكما حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في وقت سابق، فإن موسكو ستتخذ على الفور خطوات انتقامية على المصادرة المحتملة لأصولها في الغرب؛ فهناك ترسانة كاملة من الإجراءات السياسية والاقتصادية الانتقامية.