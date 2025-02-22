وزير الخارجية الأمريكى يؤكد التزام ترامب بإنهاء النزاع فى أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 فبراير 2025 10:32 مساءً - أكد وزير الخارجية الأمريكى، ماركو روبيو، التزام الرئيس دونالد ترامب، بإنهاء النزاع في أوكرانيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين روبيو ونظيره الأوكراني أندريه سيبيا، بحسب بيان صدر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت.

وذكر البيان أن روبيو تحدث مع سيبيها لتأكيد التزام ترامب بإنهاء النزاع في أوكرانيا، بما في ذلك من خلال اتخاذ إجراءات فعّالة في مجلس الأمن الدولي.

ويعد هذا الاتصال الأخير ضمن سلسلة من المناقشات عالية المستوى بين قادة الولايات المتحدة وأوكرانيا لتحقيق سلام دائم، بحسب الخارجية الأمريكية.