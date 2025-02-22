مقتل شخص و إصابة 5 آخرين فى حادث طعن بفرنسا والمشتبه به...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 فبراير 2025 09:31 مساءً - قتل شخص وأصيب عنصران فى الشرطة البلدية بجروح بالغة فى هجوم طعنا، السبت، بشرق فرنسا على هامش تظاهرة، يشتبه بأن منفذه (37 عاما) مدرج على قائمة "الارهاب"، بحسب ما قال المدعى لوكالة فرانس برس.

وأوضح المدعى نيكولا هيتس أن المشتبه به مدرج ضمن "ملف معالجة التقارير تجنبا للتطرف ذى الطابع الإرهابي"، لافتا إلى أن ثلاثة عناصر آخرين فى الشرطة البلدية أصيبوا بجروح أقل خطورة.

ووقع الهجوم قبيل الساعة 16,00 (15,00 ت غ) على هامش تظاهرة دعم لجمهورية الكونغو الديموقراطية التى يشهد شطرها الشرقى هجوما لمتمردى حركة "ام23" بدعم من رواندا.

وأفاد مصدر نقابى بأن المشتبه به مولود فى الجزائر وصدر بحقه أمر بمغادرة الأراضى الفرنسية. وهو حاليا تحت مراقبة قضائية ويخضع لإقامة جبرية.

وكتبت رئيسة بلدية مولهاوس ميشيل لوتز على موقع فيسبوك أن "مدينتنا فى قبضة الإرهاب"، مؤكدة تعاطفها مع الضحايا وعائلاتهم.