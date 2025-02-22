العالم اليوم - مقتل رجل في هجوم طعن في فرنسا.. المتهم جزائري

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 فبراير 2025 09:24 مساءً - قال مكتب المدعي الفرنسي المعني بمكافحة الإرهاب، إن هجوم طعن أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين على الأقل، السبت، شرقي فرنسا.

وذكر مكتب المدعي أنه تم القبض على رجل جزائري يبلغ من العمر 37 عاما. ووقع الهجوم في مدينة ميلوز القريبة من ألمانيا وسويسرا، وذكر مكتب المدعي المعني بالإرهاب أنه يباشر التحقيق. ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجاني بأنه متطرف، وذكر أن الحكومة "عازمة تماما" على مجابهة الهجوم. يشار إلى أن هناك حالة تأهب في فرنسا بسبب تهديدات المتطرفين. ويتجه وزير الداخلية برونو ريتايو إلى مسرح الجريمة مساء السبت.

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