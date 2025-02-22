العالم اليوم - "ليلة مغربية".. تعادل مخيب للفريقين في قمة الأهلي والزمالك

انتم الان تتابعون خبر "ليلة مغربية".. تعادل مخيب للفريقين في قمة الأهلي والزمالك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 فبراير 2025 09:24 مساءً - فشل الأهلي في الحفاظ على تقدمه على الزمالك، واكتفى بالتعادل، خلال موقعة قمة الدوري المصري، مساء السبت.

وانتهى لقاء "كلاسيكو مصر" بالتعادل 1-1، وهي نتيجة مخيبة للفريقين، حيث سيسمح التعادل لبيراميدز للانفراد أكثر بالصدارة عن الأهلي، كما سيقلص فرص الزمالك في المنافسة.

وافتتح الأهلي التسجيل عن طريق نجمه الجديد، ولاعب الزمالك السابق، المغربي أشرف بن شرقي، في الدقيقة 72.

ولكن الزمالك عادل النتيجة في الدقيقة 84، عن طريق الظهير الأيسر، المغربي محمود بنتايك.

ويستطيع الآن نادي بيراميدز الانفراد بالصدارة بفارق 3 نقاط عن الأهلي، في حال الانتصار على طلائع الجيش، ليلة الأحد.