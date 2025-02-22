العالم اليوم - في مرمى الزمالك.. بن شرقي يسجل أول هدف مع الأهلي ولا يحتفل

انتم الان تتابعون خبر في مرمى الزمالك.. بن شرقي يسجل أول هدف مع الأهلي ولا يحتفل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 فبراير 2025 09:24 مساءً - افتتح المغربي أشرف بن شرقي سجله التهديفي مع فريقه الجديد الأهلي المصري، بهدف في مرمى الزمالك، خلال كلايبكو مصر، مساء السبت.

ولم يشارك بن شرقي أساسيا خلال قمة الأهلي والزمالك، لكنه دخل في الدقيقة 60، وبعد 10 دقائق من دخوله، سجل أول أهداف اللقاء للأهلي.

واستغل بن شرقي تمريرة عرضية من الطرف الأيمن، ليضعها برأسه منخفضة في شباك الزمالك.

وفور تسجيله الهدف، رفض بن شرقي الاحتفال، احتراما لفريقه السابق، نادي الزمالك.