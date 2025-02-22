48329 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
أعلنت وزارة الصحة في غزة، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 48 ألفاً و329 شهيداً و111 ألفاً و753 مصاباً منذ أكتوبر 2023.
وأكدت الوزارة في بيان، "وصول 10 شهداء إلى مستشفيات القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية، بينهم 7 جرى انتشالهم من تحت الأنقاض وشهيد متأثراً بجراحه، وشهيدان جديدان و4 مصابين".
ولفتت إلى وجود آلاف الضحايا تحت ركام البنايات المدمرة بالكامل دون تمكن طواقم الدفاع المدني من الوصول إليهم.
يشار إلى أن وقفا لإطلاق النار بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي قد دخل حيز التنفيذ في التاسع عشر من يناير الماضي، لكنه لم يحول دون ارتقاء عشرات الشهداء وإصابة الآخرين في انتهاكات يقوم بها جيش الاحتلال على قطاع غزة.
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