العالم اليوم - بالفيديو.. حفر ضخمة قد تبتلع منازل مدينة برازيلية

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. حفر ضخمة قد تبتلع منازل مدينة برازيلية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 فبراير 2025 08:18 مساءً - أعلنت السلطات في مدينة بوريتيكوبو البرازيلية حالة الطوارئ بعد انفتاح حفر ضخمة هددت مئات المنازل، حيث يواجه حوالي 1200 شخص من السكان خطر فقدان منازلهم.

وقال مرسوم طوارئ أصدرته سلطات المدينة في وقت سابق من هذا الشهر بشأن الحفر: "في غضون الأشهر القليلة الماضية، توسعت الأبعاد بشكل كبير، واقتربت بشكل كبير من المساكن".

إن الحفر التي ظهرت مؤخرًا هي امتداد لمشكلة كان سكان بوريتيكوبو يراقبونها على مدار 30 عامًا الماضية، حيث تتسبب الأمطار في تآكل التربة ببطء، مما يجعلها عرضة للخطر بسبب طبيعتها الرملية، بالإضافة إلى مزيج من أعمال البناء المخطط لها بشكل سيئ وإزالة الغابات.

وتُعرف تآكلات التربة الكبيرة في البرازيل باسم "فوكوروكا"، وهي كلمة تعني "تمزيق الأرض".

وقال سكرتير الأشغال العامة في بوريتيكوبو والمهندس لوكاس كونسيساو إن البلدية من الواضح أنها "لا تملك القدرة على إيجاد حلول للحفرة المعقدة".