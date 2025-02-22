نتنياهو: استعدنا 192 محتجزا حتى الآن.. بينهم 147 حيًا و45 ميتًا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 فبراير 2025 07:28 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنهم استعادوا 192 محتجزا من بينهم 147 حيا و45 ميتا، مشيرًا إلى أن إسرائيل ملتزمة بالعمل على إطلاق سراح جميع المحتجزين.

وأعلنت دول الوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، موافقة إسرائيل وحماس، على اتفاق بوقف إطلاق النار في غزة، وصفقة تبادل محتجزين في القطاع، بأسرى في سجون الاحتلال.

وإلى جانب وقف إطلاق النار، يتضمن الاتفاق انسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكنهم في قطاع غزة.