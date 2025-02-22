العالم اليوم - فيديو.. أوراق نقدية تغطي طريق دمشق حلب

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. أوراق نقدية تغطي طريق دمشق حلب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 فبراير 2025 06:24 مساءً - في مقطع فيديو متداول على منصى "إكس"، ظهرات مئات الأوراق النقدية للعملة السورية منتشرة على الأرض في الطريق الواصل بين محافظتي دمشق وحلب السوريتين.

وبحسب المتداول فإن العملة السورية من فئة 5 آلاف قد سقطت على الطريق بعد انفتاح باب الشاحنة التي كانت تنقلها.

وتم التقاط الفيديو خلال عبور مجموعة أشخاص بسيارة على الطريق الدولي.

ويظهر في المقطع العشرات من الأشخاص وهم يعبئون الأوراق النقدية في أكياس بلاستيكية.

ويعيش الشعب السوري حالة معيشية واقتصادية صعبة، ولم يتسلم موظفوا الدولة رواتبهم منذ أكثر من شهرين.