ترامب واثق من إمكان التوصل لاتفاق مع موسكو .. وينتقد زيلينسكي

واشنطن ـ ا.ف.ب: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقب المحادثات التي جرت في الرياض بين وفدين رفيعي المستوى أميركي وروسي، إنّه أصبح أكثر «ثقة» بإمكانية التوصّل إلى اتّفاق مع موسكو لوقف الحرب في أوكرانيا التي انتقد بشدّة رئيسها فولوديمير زيلينسكي، مشيرا إلى «احتمال» أن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين قبل نهاية الشهر الجاري.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في منتجع مارالاجو الخاص به بولاية فلوريدا، قال ترامب إنّ محادثات الرياض كانت «جيّدة جدا».

وأوضح أنّه بعد هذه المحادثات أصبح «أكثر ثقة» بإمكانية التوصّل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وأضاف «روسيا تريد أن تفعل شيئا. إنهم يريدون وضع حدّ للهمجية الوحشية».

وعندما سئل عما إذا كان من الممكن أن يلتقي بوتين قبل نهاية الشهر الجاري، أومأ ترامب برأسه وأجاب «هذا محتمل».

واستغلّ ترامب مؤتمره الصحفي لانتقاد زيلينسكي الذي ندّد بتغييب بلاده عن محادثات الرياض رغم أنّها محور هذه المحادثات.

وردا على قول زيلينسكي إنّ الأميركيين والروس أجروا في الرياض محادثات «حول أوكرانيا بدون أوكرانيا»، قال الرئيس الأميركي «أنا أشعر بخيبة أمل كبيرة» بسبب هذا التصريح.

وأضاف «لقد سمعتُ أنهم (الأوكرانيين) انزعجوا لأنهم لم يحصلوا على مقعد (إلى طاولة المحادثات)، رغم أنّه كان لديهم مقعد مدى ثلاث سنوات وقبل ذلك بأمد طويل». وما هي إلا دقائق حتى كرّر ترامب انتقاده لزيلينسكي. وقال «لقد سمعتُ اليوم . حسنا، لقد كنتم هناك لمدة ثلاث سنوات. كان يجب أن تنهوها قبل ثلاث سنوات. كان يجب ألا تبدأوها أبدا»، في إشارة إلى الحرب التي بدأت في فبراير 2022.