المشاركة العمانية المقبلة بالمعرض يتوقع إسهامها بتوسيع التعاون بمختلف مجالات الأعمال بين البلدين

اليابان تواصل استعداداتها لانطلاق فعاليات معرض اكسبو 2025 أوساكا

تواصل اليابان استعداداتها لإنطلاق فعاليات معرض أكسبو أوساكا 2025م الذي تستضيفه مدينة أوساكا اليابانية، المزمع إقامته بالفترة من 13 أبريل إلى 13 أكتوبر 2025م بجزيرة يوميشينا الواقعة على خليج أوساكا.

ويعتبر معرض أكسبو أوساكا حدثًا عالميًّا مهمًّا يجمع الدول والشعوب للاحتفال بالإبداع والتقدم التكنولوجي والبحث عن حلول للتحدِّيات العالمية وذلك تحت شعار(تصميم مجتمع المستقبل لحياتنا).

وستشارك سلطنة عمان في معرض اكسبو 2025 اليابان في اوساكا بجناح يتميز بتصميم معماري فريد يعكس البيئة العُمانية وتاريخها العريق وتطلعاتها المستقبلية واعتزازها بتراثها وحضارتها بطريقة ابتكارية ، فيما يتوقع أن تسهم المشاركة العمانية المقبلة بهذا المعرض في بتوسيع التعاون بمختلف مجالات الأعمال بين البلدين.

كما يتوقع أن تمثل هذه المشاركة العمانية المقبلة بالمعرض ، منصة مبتكرة باتقان لتسليط الضوء على أصالة الهوية العمانية وعراقة التراث الثقافي وتنوع الإمكانات الاقتصادية والاستثمارية لسلطنة عُمان.

ووفق وكالة الأنباء العمانية ان تصميم جناح سلطنة عُمان في أكسبو 2025 هو أحد مخرجات جائزة بلعرب بن هيثم للتصميم المعماري ، كما أنه تأكيد على تواصل الاهتمام بالمعمار العُماني وضرورة انعكاسه في المشاركات العالمية لسلطنة عُمان.

وقد تم استلهام فكرة تصميم جناح سلطنة عُمان لجناح معرض إكسبو 2025 أوساكا من التنوع الطبيعي والتضاريسي الذي تحظى به سلطنة عُمان، فضلا عن ان التصميم يعكس تكيف العُماني مع الطبيعة والبيئة المحيطة به وتعايشه معها، كما يعكس تأثير البيئة في الإرث الثقافي والحضاري للإنسان ، حيث يتضح ذلك جليًّا في تفاصيل التصميم المعماري الذي يركّزعلى ثلاثة مضامين رئيسة هي كل من الأرض، والماء، والإنسان.

كما تم تصميم المساحة الخارجية للجناح لتوفّر مساحة للجلوس والتفاعل مع واجهة الجناح التي تتكون من عدد من العناصر المعمارية المنحنية والمستلهمة من التضاريس البديعية لسلطنة عُمان .