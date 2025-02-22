إقالة جميع المدعين العامين الفدراليين المتبقين من عهد بايدن

واشنطن ـ ا.ف.ب: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أمر بإقالة جميع المدّعين العامّين المعيّنين من قِبل سلفه جو بايدن.

وكتب الرئيس الجمهوري على منصّته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي أنّه «على مدى السنوات الأربع الماضية، تمّ تسييس وزارة العدل أكثر من أيّ وقت مضى».

ويعزو ترامب باستمرار الملاحقات القضائية التي تعرّض لها إلى «استغلال العدالة» من قبل الإدارة الديموقراطية السابقة. وأضاف «لذلك، أمرتُ بإقالة جميع المدّعين العامّين المتبقّين من عهد بايدن»، مشيرا إلى ضرورة «تنظيف البيت على الفور واستعادة الثقة» في النظام القضائي. وفي الولايات المتّحدة 93 مدّعيا عاما جرى العُرف على أن يقيلهم الرئيس الجديد في مستهلّ ولايته ليستبدلهم بآخرين يعيّنهم بنفسه.

لكنّ العديد من المدّعين العامين الذين عيّنهم بايدن لم ينتظروا عودة ترامب إلى البيت الأبيض لإقالتهم بل استقالوا قبل ذلك.