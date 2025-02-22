كوريا الجنوبية تستجوب 30 عسكريا على خلفية فرض الأحكام العرفية

سيول ـ د.ب.أ: يخضع إجمالي 30 فردا بالقوات المسلحة الكورية الجنوبية ، من بينهم 17 جنرالا، للتحقيق بسبب ما يزعم عن تورطهم في الخطوة قصيرة الأمد التي اتخذها الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسبمبر.
وطبقا لبيانات قدمتها وزارة الدفاع إلى النائب آن جيو ، من حزب المعارضة الرئيسي الديمقراطي فإن سلطات التحقيق، بما في ذلك النيابة العامة والشرطة وهيئة مكافحة الفساد، بدأت تحقيقات ضد 30 فردا بالقوات المسلحة، حسب شبكة (كيه.بي.إس.وورلد) الإذاعية الكورية الجنوبية.
وتُتهم القيادة بحشد قوات لاعتقال سياسيين والتخطيط لمصادرة خوادم لجنة الانتخابات الوطنية، خلال الأحكام العرفية.
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