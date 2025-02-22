النيابة العامة البرازيلية تتهم الرئيس السابق بمؤامرة انقلابية

ريو دي جانيرو ـ ا.ف.ب: أعلنت النيابة العامة البرازيلية أنّها وجّهت إلى الرئيس السابق جايير بولسونارو و33 مشتبها بهم آخرين تهمة التخطيط لمحاولة «انقلاب» بهدف منع الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من العودة إلى السلطة إثر انتخابات 2022.

وقالت النيابة العامة في بيان إنّ الرئيس السابق (2019-2022) والمشتبه بهم الـ33 الآخرين «متّهمون بالتحريض على ارتكاب أعمال تتعارض مع السلطات الثلاث ودولة القانون الديموقراطية».