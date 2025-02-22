العالم اليوم - بطريقة مأساوية.. وفاة أسير فلسطيني مفرج عنه بالقدس

انتم الان تتابعون خبر بطريقة مأساوية.. وفاة أسير فلسطيني مفرج عنه بالقدس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 فبراير 2025 04:27 مساءً - توفي أسير فلسطيني مفرج عنه بعد سقوطه، السبت، من سطح منزله في بلدة العيسوية في القدس.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) عن مصادر محلية قولها إن "المحرر نائل سلامة عبيد، لقي حتفه إثر سقوطه عن سطح منزله في بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة".

وأشارت إلى أنه "أفرج عن الأسير الأسبوع الماضي ضمن الدفعة السادسة من وقف إطلاق النار، علما بأنه أمضى 21 عامًا في سجون الاحتلال".