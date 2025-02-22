العالم اليوم - عبد العاطي: دعم عربي لخطة الإعمار في غزة مع بقاء السكان

انتم الان تتابعون خبر عبد العاطي: دعم عربي لخطة الإعمار في غزة مع بقاء السكان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة
شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 فبراير 2025 04:27 مساءً - أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، السبت، أن الخطة التى تقوم بلاده ببلورتها للتعافى المبكر وإعادة الإعمار فى غزة مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم، تحظى بدعم عربي.
جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الوزير عبد العاطي ووانغ يي وزير خارجية الصين، السبت، حيث تناول الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر مستجدات الوضع فى الشرق الأوسط، وفق المتحدث باسم الخارجية تميم خلاف.
وصرح المتحدث، في بيان صحفي، بأن الوزيرين أعربا عن التطلع لعقد اللجنة الحكومية المُشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين تنفيذا لمخرجات جولة الحوار الاستراتيجي التي عُقدت في بكين في ديسمبر 2024، والرغبة فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال تشجيع زيادة الاستثمارات الصينية فى مصر بما يحقق المنفعة المتبادلة.
واستعرض الوزيران تطورات الأوضاع فى السودان وغزة وسوريا، حيث تناول الوزير عبد العاطي الجهود التى تبذلها مصر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ بنوده بمراحله الزمنية الثلاث.
وأضاف المتحدث أن الاتصال تناول التطورات فى السودان، حيث شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة احترام سيادة ووحدة وسلامة الاراضى السودانية، والعمل على وقف إطلاق النار في السودان، وبما يسهم فى إطلاق عملية سياسية شاملة لكافة القوى السودانية تستعيد السودان من خلالها الأمن والاستقرار.
كما استعرض الوزيران التطورات فى سوريا، حيث توافقا على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة تضم كافة مكونات الشعب السوري، وأن تكون سوريا مصدر استقرار تسهم فى مكافحة الارهاب والتطرف بالمنطقة.
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر عبد العاطي: دعم عربي لخطة الإعمار في غزة مع بقاء السكان .. في رعاية الله وحفظة