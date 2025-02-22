واشنطن تقترح قرارا أمميا لإنهاء النزاع دون الإشارة لوحدة أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 فبراير 2025 03:35 مساءً - اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الجمعة، على الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار، يدعو إلى نهاية سريعة للنزاع في أوكرانيا من دون أي إشارة إلى وحدة أراضي البلاد، بحسب مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الفرنسية.

ووصف السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، مشروع القرار الأمريكي بأنه "فكرة سديدة".

وأفادت وكالة ريا نوفوستي، بأن روسيا تقدم تعديلًا على مشروع القرار الأمريكي الذي يدعو إلى القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية.

وأشارت وكالة "رويترز"، إلى أن المقترح الأمريكي للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لمواجهة مقترح أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين.

ويأتي ذلك بعد المباحثات الأمريكية الروسية في العاصمة السعودية الرياض، حيث سبق أن أعلنت الخارجية الأمريكية أن وزيري الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، والأمريكي، ماركو روبيو، اتفقا في مباحثات الرياض على تشكيل فريقين للتفاوض حول أوكرانيا.

ولقى الاجتماع انتقاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي طالب بمحادثات "عادلة" تشمل جهات أخرى، في حين يخشى قادة دول في الاتحاد الأوروبي من أن تؤدي إعادة رسم السياسة الأمريكية حيال روسيا في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى تقديم تنازلات كبيرة لموسكو وإعادة صياغة الترتيبات الأمنية في القارة.