لابيد: على الحكومة الإسرائيلية المضي نحو المرحلة الثانية من صفقة التبادل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 فبراير 2025 03:35 مساءً - دعا يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية، اليوم السبت، الحكومة في تل أبيب إلى المضي قدمًا نحو المرحلة الثانية من صفقة التبادل.

وأضاف "لابيد"، عبر صفحات التواصل الاجتماعي: "رأينا خلال اليومين الماضيين الفرق بين الحزن الشديد والأمل، وبين الألم الشديد واختيار الحياة، هذا هو الاختيار الذي يواجه الحكومة الإسرائيلية، اختيار الحياة"، حسب القناة 13 الإسرائيلية.

وفي أكتوبر الماضي، صرح زعيم المعارضة الإسرائيلية، قائلًا: "علينا السعي للتوصل إلى اتفاق شامل وأن نقدم مكافآت وممرًا آمنًا لمن يجلب لنا المحتجزين"، بحسب وكالات.

وأتمّت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم السبت، عملية تسليم الدفعة السابعة من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وسلمت "حماس" 3 جنود إسرائيليين محتجزين للجنة الدولية للصليب الأحمر في مخيم النصيرات، والمحتجز هشام السيد في مدينة غزة دون مراسم علنية، واثنين آخرين بمدينة رفح في وقت سابق.

وجرى إطلاق سراح إيليا ميمون إسحق كوهين، وعمر شيم توف، وعومر فنكرت، من مخيم النصيرات، فيما أفرجت حماس عن تال شوهام وأفيرا منجيستو من مدينة رفح، وأطلقت سراح المحتجز هشام السيد من مدينة غزة.

في المقابل، من المنتظر أن تفرج إسرائيل عن 602 أسير فلسطيني في إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل.

اتفاق وقف إطلاق النار

ويتكون اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين بغزة -الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية قطرية أمريكية ودخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي- من 3 مراحل مدة كل منها 42 يومًا، تشمل المرحلة الأولى في الشق المتعلق بتبادل الأسرى، الإفراج تدريجيًا عن 33 إسرائيليًا محتجزًا بغزة، سواءً الأحياء أو جثامين الأموات، مقابل قرابة ألفي أسير فلسطيني.

وتتعلق المرحلة الثانية من الاتفاق بعودة الهدوء المستدام التام، وتبادل أعداد أخرى من الأسرى والمحتجزين، فيما تركز المرحلة الثالثة على تبادل جثامين ورفات الموتى الموجودة لدى الطرفين.