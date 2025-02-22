العالم اليوم - فيديو لاعب إيطالي يثير الجدل.. ركلة الجزاء تؤدي "للعقاب"

انتم الان تتابعون خبر فيديو لاعب إيطالي يثير الجدل.. ركلة الجزاء تؤدي "للعقاب" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 فبراير 2025 02:16 مساءً - واقعة غريبة سجلتها مباراة في الدوري الإيطالي "سيريا آ"، كان بطلها مهاجم إيطالي شاب، تصرف بأنانية، فجاء الرد قاسيا من مدرب الفريق.

خلال مباراة أودينيزي وليتشي، مساء الجمعة، احتسب الحكم ضربة جزاء لأودينيزي، فأصر المهاجم الشاب لورينزو لوكا على تنفيذ الضربة.

هذا القرار لاقى اعتراضا كبيرا من كبار لاعبي الفريق، الذين أرادوا من قائد الفريق، الفرنسي فلوريان توفان تنفيذها، لكن لوكا أمسك بالكرة بقوة، ورفض منحها للمخضرم توفان.

لوكا سجل ركلة الجزاء بنجاح، وذهب ليحتفل وحده، دون زملائه في الفريق.

وبعدها بدقيقتين فقط، قرر مدرب الألماني كوستا رونياييتش استبدال لوكا، عقابا له على تصرفه.

وقال رونياييتش لمنصة دازون: "لدينا هرمية واضحة في ما يتعلق بتنفيذ ركلات الجزاء. لم يعجبني هذا النقاش. لقد تحدثوا لفترة طويلة، اتخذ القرار بمفرده وفضلت إخراجه من الملعب لإصراره على تنفيذ الركلة التي سددها بشكل مميز".

وتابع: "ليست المرة الأولى التي يختلف فيها اللاعبون على تنفيذ كرة ثابتة. سنتحدث عن هذا الأمر بالطبع خلال الأسبوع. اتخذت القرار لأني لا أحب من يخالف القوانين، لذا تعين علي اتخاذ تدابير. بجميع الأحوال سنجد حلا خلال التمارين ونركز على المباراة المقبلة".