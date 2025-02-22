العالم اليوم - فيديو.. إسرائيلي مفرج عنه يقبل رأس مقاتلي القسام

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. إسرائيلي مفرج عنه يقبل رأس مقاتلي القسام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 فبراير 2025 02:16 مساءً - قام أحد الإسرائيليين المفرج عنهم، السبت، بتقبيل رأس مقاتلين من كتائب القـسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وذكر المركز الفلسطيني للإعلام أن ذلك جاء أثناء مراسم تسليمه لطاقم الصليب الأحمر الدولي في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة.

سلمت حركة حماسن السبت، 3 رهائن إسرائيليين إلى الصليب الأحمر في النصيرات وسط قطاع غزة.

وقامت حماس بتسليم الرهائن الإسرائيليين إيليا كوهين وعومر شيم توف وعومر فينكرت للصليب الأحمر في مخيم النصيرات بغزة.

وذكر المركز الفلسطيني للإعلام أن عملية تسليم الرهائن للصليب الأحمر جاءت بعد وصول موكب وحدة الظل وقوات التأمين في كتائب القسام وطواقم الصليب الأحمر إلى نقطة التسليم لاستلام الإسرائيليين.

وقررت حماس تسليم الأسير السادس هشام السيد، وهو من أصول فلسطينية واحتجز لديها 10 سنوات، بمدينة غزة دون مراسم احتراما ومراعاة لفلسطينيي الداخل، وفق تقارير فلسطينية.

وفي وقت سابق السبت، سلمت حماس اثنين من المختطفين العائدين إلى قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك في قطاع غزة.