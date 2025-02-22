العالم اليوم - قاليباف يشارك في مراسم تشييع حسن نصر الله

انتم الان تتابعون خبر قاليباف يشارك في مراسم تشييع حسن نصر الله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 فبراير 2025 01:19 مساءً - يشارك رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف في تشييع الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله الأحد في بيروت، بحسب ما أفادت وسائل إعلام في طهران.

ويستعدّ الحزب المدعوم من إيران لتشييع نصرالله بعد قرابة 5 أشهر على مقتله بغارات إسرائيلية مدمّرة على ضاحية بيروت الجنوبية، في مراسم حاشدة يتوقع أن تشكّل مناسبة لاستعراض قوته شعبيا بعد انتكاسات متلاحقة.

وأسفرت الغارات التي أودت بنصرالله كذلك عن مقتل العميد عباس نيلفروشان، أحد الضباط الكبار في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) السبت عن النائب في البرلمان علي رضا سليمي قوله إن "قاليباف وعددا من النواب، إضافة الى مسؤولين في الدولة، سيتوجهون الأحد الى لبنان للمشاركة في تشييع نصرالله".

وكانت وكالة "فارس" أشارت ليل الجمعة الى أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيكون أيضا من ضمن المشاركين في المراسم التي يتخللها أيضا تشييع هاشم صفي الدين الذي انتخب خلفا لنصرالله، لكنه اغتيل بدوره بضربة إسرائيلية مطلع أكتوبر.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي أكد في وقت سابق هذا الشهر، أن إيران ستكون ممثلة "على مستوى رفيع" خلال التشييع.

وكان لقتل نصرالله وقع الصاعقة لدى مناصرين لم يعرف كثيرون منهم غيره قائدا للحزب الذي مني بخسائر كبيرة خلال أكثر من عام من مواجهة دامية مع إسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة بين الدولة العبرية وحركة حماس.

ودُفن نصرالله بعد انتشال جثته "وديعة" في مكان لم يعلن عنه، في انتظار إمكان تنظيم تشييع حافل له، فيما كانت الحرب على أشدّها.

وكانت السلطات اللبنانية أعلنت الاثنين تمديد تعليق الرحلات من إيران وإليها، من دون تحديد مهلة لاستئنافها، وذلك بعد أيام من رفضها منح الإذن بالهبوط لرحلتين تابعتين لخطوط ماهان الإيرانية، على خلفية تهديدات اسرائيلية بقصف مطار بيروت.

وأثار تعليق الرحلتين تظاهرات غاضبة لمناصري حزب الله على طريق المطار.