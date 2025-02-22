العالم اليوم - بموقع تسليم الرهائن.. "رسائل جديدة" من حماس لإسرائيل

انتم الان تتابعون خبر بموقع تسليم الرهائن.. "رسائل جديدة" من حماس لإسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 فبراير 2025 10:21 صباحاً - شهد موقع تسليم الدفعة السابعة من تبادل المحتجزين والأسرى في قطاع غزة، السبت، رسائل جديدة من حركة حماس إلى إسرائيل.

وفي لافتة رفعت في ساحة تسليم المحتجزين الإسرائيليين، بها علم فلسطين وقبضة يد ومكتوب عليها: "اخلع حذاءك فكل شبر من هذه الأرض روي بدماء الشهداء".

وفي اللافتة السفلى، كتبت جملة مقتبسة من بيت شعر للشاعر المصري أحمد شوقي: "وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق"، والتي طالما رددها يحيي السنوار.

كما كتب على لافتات المنصة: "نحن الطوفان.. نحن البأس الشديد"، في إشارة إلى هجوم 7 أكتوبر تحت اسم عملية "طوفان الأقصى".

وجاء في لافتات المنصة أيضًا صورة قبة الصخرة بالقدس المحُتلة، وصور السهم الأحمر المقلوب الشهير، الذي استخدمته عناصر حماس أثناء استهدافها الدبابات الإسرائيلية وجنود الاحتلال الإسرائيلي، وأيضًا الصورة التي نشرتها مؤخرًا للسنوار أثناء المعارك.

وعلى يمين اللافتة الكبرى، ظهرت صورة قائد كتائب القسام محمد الضيف وكتب عليها: "نستطيع أن نغير مجرى التاريخ"، وعلى اليسار، صورة قادة كتائب القسام وحماس، الذين قتلوا خلال المعارك من بينهم قائد كتيبة تل السلطان محمود حمدان الذي قتل برفقة السنوار في رفح الفلسطينية.

عملية التبادل السابعة

أكدت حماس أنها ستفرج عن 6 رهائن إسرائيليين كما هو مقرر السبت، وهم آخر الأسرى الأحياء المقرر تسليمهم لإسرائيل بحلول الأول من مارس بنهاية المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني أنه سيتم في المقابل الإفراج عن 602 من المعتقلين الفلسطينيين بينهم 50 محكوما بالسجن المؤبد.

وأضاف أنه من المقرر إبعاد 108 من الأسرى خارج الأراضي الفلسطينية.