قاضٍ أمريكي يمدد حظر وصول إيلون ماسك إلى أنظمة وزارة الخزانة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 فبراير 2025 08:25 صباحاً - مدد قاضٍ أمريكي الحظر المفروض على الملياردير إيلون ماسك، ومنعه من الوصول إلى أنظمة وزارة الخزانة في الولايات المتحدة.

ويحظر الأمر صراحةً على الموظفين الحكوميين الخاصين وأولئك الذين تم تفصيلهم من خارج الوزارة الوصول إلى الأنظمة، وهو التصنيف الذي سيشمل "ماسك" ووزارة الكفاءة الحكومية، بحسب وكالة "رويترز".

وكان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، دعا إلى عزل القاضي الفيدرالي الذي اتخذ قرارًا بأن وزارة الخزانة يجب أن تمنع وصول أي شخص، "بخلاف موظفي الخدمة المدنية الذين يحتاجون إلى الوصول لأداء واجباتهم الوظيفية"، إلى أنظمة الدفع الخاصة بها.

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن بول إنجلماير، إنه اتخذ قراره درءًا لمخاطر الكشف عن معلومات حساسة بشكل غير صحيح.

وقدم الديمقراطيون في مجلس النواب تشريعًا لإبعاد إيلون ماسك عن المعلومات الشخصية، وفق ما كتبت عضو الكونجرس، براميلا جايابار، على منصة "إكس"، أمس الجمعة.

وقالت "ليس لديه أي سلطة للذهاب إلى الخزانة والنظر في أنظمة الدفع وأرقام الضمان الاجتماعي، يمكن لقانون حماية بيانات دافعي الضرائب إيقافه".