ترامب يطلب من شركات الدواء نقل الإنتاج لأمريكا أو مواجهة الرسوم الجمركية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 فبراير 2025 08:25 صباحاً - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن واشنطن ستضع قواعد لمنع الشركات الأمريكية من الاستثمار بالصناعات التي تعزز استراتيجية الصين للاندماج العسكري المدني.

وأضاف "ترامب"، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أنه طلب من شركات الأدوية نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة أو مواجهة الرسوم الجمركية.

وأكد أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية متبادلة قريبًا، وسوف تكون الرسوم وفقًا لمبدأ التعامل بالمثل.

وتابع: سنقلص التضخم وسنزيد فرص العمل بشكل كبير.

وأفاد مسؤول بالبيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي أمر بإنشاء آلية سريعة لتسهيل استثمارات كبرى لحلفاء وشركاء محددين.