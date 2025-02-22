المجلس الأوروبي يؤكد دعمه غير المشروط لأوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 فبراير 2025 08:25 صباحاً - أكد رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، اليوم السبت، أن دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا غير مشروط، والأولوية تعزيز موقف المجلس الأوروبي وضمان انضمامها مستقبلًا.

وأشار إلى "أننا نرفض أي محادثات سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا دون مشاركة أوكرانيا"، بحسب وكالة "رويترز".

ورأى رئيس المجلس الأوروبي، أن "هناك تهديدًا روسيًا متزايدًا لأوروبا وهي تمثل خطرًا وجوديًا، خاصة على دول البلطيق".

وقال، "على الاتحاد الأوروبي تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا لتعويض رفض انضمامها إلى حلف الناتو"، داعيًا لإدارة النزاعات التجارية مع واشنطن "بطريقة ودية والحفاظ على الشراكة الاستراتيجية".