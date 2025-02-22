العالم اليوم - قرار من البنتاغون بشأن القوى العاملة المدنية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 فبراير 2025 08:18 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الجمعة، أنها تعتزم خفض قوتها العاملة المدنية بنسبة 5 بالمئة على الأقل، في خطوة جديدة في إطار رغبة إدارة الرئيس دونالد ترامب المعلنة في خفض عدد الموظفين الفيدراليين.

وقال المسؤول الكبير في البنتاغون دارين سيلنيك في بيان إن الهدف من إلغاء هذه الوظائف هو "تمكيننا من أن نكون أكثر كفاءة وإعادة تركيز الوزارة على أولويات الرئيس".

وأضاف "نتوقع تسريح ما يقرب من 5400 عامل تحت الاختبار ابتداءً من الأسبوع المقبل في إطار هذا الجهد الأولي، وبعد ذلك سنجمّد التوظيف بينما نجري مزيدا من التحليل لاحتياجاتنا من الموظفين".

وكان وزير الدفاع بيت هيغسيث قال في اليوم السابق إنه "ليس من المصلحة العامة" الإبقاء على هؤلاء الموظفين، مشيرا إلى أنه يريد التركيز على الموظفين تحت الاختبار الذين لديهم "تقييم سيئ" والذين يسهل الاستغناء عنهم.

كما أعلن هيغسيث أن اللجنة التي يقودها إيلون ماسك سيكون لها "نفاذ واسع" إلى البنتاغون لاستهداف السياسات الديمقراطية ولا سيما تلك التي تشجع على التنوع.

وكلف ترامب، الملياردير إيلون ماسك القيام باقتطاعات كثيرة في الإنفاق العام مع خفض كبير في عدد الموظفين في الإدارة فضلا عن إلغاء برامج تشجع على إشراك المرأة والأقليات.

وذكر هيغسيث أن لجنة الكفاءة الحكومية (دوج) ستعمل على "إيجاد التجاوزات وتحديد آخر مخلفات برامج جو بادن والووك (نسبة إلى ثقافة الووك أو اليقظة حيال العنصرية والتمييز) وكل السخافات بشأن التغير المناخي التي ليست في قلب مهمتنا والتي سنتخلص منها تاليا".