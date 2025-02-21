العالم اليوم - السويد تعلن عن تضرر كابل بحري آخر في بحر البلطيق

انتم الان تتابعون خبر السويد تعلن عن تضرر كابل بحري آخر في بحر البلطيق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 فبراير 2025 01:21 مساءً - ضرر كابل بحري آخر قبالة جزيرة جوتلاند السويدية في بحر البلطيق، وبحسب ما قال خفر السواحل لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويدية، الجمعة، فأن القطع المزعوم يقع في المنطقة الاقتصادية السويدية في كابل بين فنلندا وألمانيا.

وقال ماتياس ليندهولم المسؤول الإعلامي في خفر السواحل السويدي، عبر الهاتف لوكالة "بلومبرغ نيوز" العالمية "نؤكد أننا تلقينا الخميس معلومات بشأن قطع في كابل في جوتلاند".

وأضاف أنه من غير الواضح متى وقع الحادث، مشيرا إلى أن خفر السواحل في طريقه للموقع.

وفتحت النيابة العامة السويدية تحقيقا عقب اكتشاف الأمر، بحسب ما قاله خفر السواحل لوكالة الأنباء السويدية (تي تي). والقوات المسلحة على دراية بالواقعة، بحسب قناة "تي في 4".

والقطع هو الأحدث في سلسلة من الحوادث التي تضررت فيها روابط البيانات وكابلات الطاقة البحرية وحتى أنابيب الغاز.

واشتملت الكثير من الحوادث على سفن تجر مراسيها في قاع البحر ولكن السلطات لم تكشف علانية ما إذا كانت الوقائع نتيجة لتخريب أو إهمال.

وتلعب الكابلات البحرية دوراً حيوياً في الاتصالات العالمية، حيث تنقل أكثر من 95 بالمئة من حركة البيانات الدولية. كما أنها ضرورية لعمل الإنترنت والهاتف والخدمات المالية.