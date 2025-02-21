العالم اليوم - فيديو ماسك و"المنشار الكهربائي".. ما قصة التصرف الغريب؟

انتم الان تتابعون خبر فيديو ماسك و"المنشار الكهربائي".. ما قصة التصرف الغريب؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 فبراير 2025 01:21 مساءً - ظهر إلون ماسك، الملياردير والرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، على مسرح مؤتمر العمل السياسي المحافظ في "ناشيونال هاربر" بولاية ماريلاند يوم الخميس، وهو يحمل منشاراً كهربائياً هدية من الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي.

جاء هذا التصرّف في وقت حساس، حيث يسعى ماسك إلى تأكيد التزامه بتقليص الإنفاق الحكومي الفيدرالي في الولايات المتحدة.

وقال ماسك مبتسماً بينما كان يرفع الأداة اللامعة أمام الحضور: "هذا هو المنشار للبروقراطية".

وكان المنشار الأحمر المعدني قد أهدي إليه من قبل ميلي في وقت سابق من اليوم، وقد نقش عليه الشعار الشهير للرئيس الأرجنتيني "فيڤا لا ليبيرتاد، كاراجو"، الذي يعني "تحيا الحرية، اللعنة!"، وهو شعار يعكس النهج القوي لميلي في مواجهة الحكومة البيروقراطية.

تجدر الإشارة إلى أن ميلي، الرئيس الأرجنتيني الذي تولى منصبه في أواخر 2023، كان قد استخدم المنشار الرمزي في حملاته الانتخابية، كدلالة على عزمه في تقليص حجم الحكومة الأرجنتينية.

وتعد هذه الهدية من ميلي إلى ماسك كانت بمثابة تعبير عن تضامنهما المشترك في محاربة البيروقراطية وتعزيز قيم الحرية الاقتصادية.

يأتي ذلك في وقت يشهد فيه ماسك تخفيضات كبيرة في الولايات المتحدة، حيث يقود حملة تقليص الموظفين الحكوميين تحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتستمر هذه الجهود لتشمل قطاعات حكومية عدة، بما في ذلك وكالة الإيرادات الداخلية الأمريكية، التي تم إبلاغ 6000 من موظفيها مؤخراً بفصلهم من العمل.

من الجدير بالذكر أن ماسك، الذي يُعتبر أغنى رجل في العالم، قد أظهر دعماً كبيراً لخطابات ميلي وأيديولوجيته الليبرتارية.