العالم اليوم - حماس تنشر أسماء 6 محتجزين إسرائيليين ستفرج عنهم السبت

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 فبراير 2025 01:21 مساءً - نشرت حركة حماس أسماء 6 محتجزين إسرائيليين أحياء من المقرر أن تفرج عنهم غدا السبت، مقابل الإفراج عن نحو 800 أسير فلسطيني.

وقالت حماس في بيان إنها ستفرج عن المحتجزين الستة في إطار "صفقة طوفان الاقصى لتبادل الأسرى".

وأشارت إلى أنها ستفرج عن كل من إيليا ميمون اسحق كوهن وعمر شيم توف وعومر فنكرت وتال شوهام وأفيرا منغستو وهشام السيد.

بالمقابل، ستفرج إسرائيل غدا السبت عن نحو 800 أسير فلسطيني مقابل 6 أسرى إسرائيليين أحياء وجثامين 4 محتجزين تم تسليمهم أمس الخميس، ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ووفقا للمعلومات، فإن إسرائيل ستفرج عن: