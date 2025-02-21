العالم اليوم - رئيس دولة الإمارات يبدأ الإثنين المقبل "زيارة دولة" لإيطاليا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 فبراير 2025 10:29 صباحاً - يبدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الإثنين المقبل الموافق 24 من شهر فبراير الجاري، "زيارة دولة" إلى الجمهورية الإيطالية.
ويبحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، وجورجا ميلوني رئيسة الوزراء، خلال الزيارة، مختلف جوانب التعاون خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى المجالات الثقافية، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات وإيطاليا، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
وتشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات وإيطاليا تطوراً مستمراً وتعزيزاً في مختلف المجالات وفيما يلي أهمها:
- وقعت الإمارات وإيطاليا وألبانيا، في يناير 2025، اتفاقية شراكة إطارية ثلاثية للتعاون في مشاريع الطاقة النظيفة قيمتها مليار يورو على الأقل (أكثر من مليار دولار) لربط الطاقة المتجددة عبر البحر الأدرياتيكي، وجاء ذلك بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وجورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا، وإيدي راما رئيس وزراء ألبانيا.
- في مارس 2023، أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وجورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، عن الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى شراكة استراتيجية وتشمل التعاون في مجال الطاقة والعمل المناخي والطاقة المستدامة وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، بالإضافة لقطاع التعليم وتعزيز التبادلات الثقاقية وغيرها من المجالات الحيوية.
- تعزيز التعاون الاستثماري: في مايو 2023، ترأس عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، وفداً رسمياً وتجارياً إلى إيطاليا لتعزيز فرص التعاون الاستثماري وبناء الشراكات التجارية في القطاعات الاقتصادية الجديدة. وبلغت حجم التجارة البينية غير النفطية بين دولة الإمارات وإيطاليا وصلت قرابة 39.7 مليار درهم (10.8 مليارات دولار) في عام 2022، بحسب موقع وزارة الاقتصاد الإماراتية.
- شراكات اقتصادية: زيارة وفد الإمارات برئاسة عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي إلى إيطاليا في مايو 2023، بمشاركة 50 ممثلاً عن القطاعين الحكومي والخاص، هدفت إلى تكثيف زخم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى شراكة استراتيجية.
- خطة عمل مشتركة: في نوفمبر 2020، اتفقت الإمارات وإيطاليا على خطة عمل لدعم جهود التعاون خلال مرحلة التعافي وما بعد كوفيد-19، مع التركيز على القطاعات المرتبطة بالتحول الرقمي وأدوات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والتقنيات التكنولوجية المتقدمة في مجالات الخدمات المالية والزراعية والغذاء والطاقة المتجددة، بحسب موقع وزارة الخارجية الإماراتية.
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