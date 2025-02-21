العالم اليوم - رئيس دولة الإمارات يبدأ الإثنين المقبل "زيارة دولة" لإيطاليا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 فبراير 2025 10:29 صباحاً - يبدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الإثنين المقبل الموافق 24 من شهر فبراير الجاري، "زيارة دولة" إلى الجمهورية الإيطالية.

ويبحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، وجورجا ميلوني رئيسة الوزراء، خلال الزيارة، مختلف جوانب التعاون خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى المجالات الثقافية، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات وإيطاليا، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

وتشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات وإيطاليا تطوراً مستمراً وتعزيزاً في مختلف المجالات وفيما يلي أهمها: