العالم اليوم - إسرائيل: إطلاق الرهائن السبت سيجري كما هو مخطط له

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 فبراير 2025 02:18 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح الجمعة، أنه من المتوقع أن تستمر عملية إطلاق سراح الرهائن المقررة السبت كما هو مخطط لها.

وحذر الجيش في بيان من "أي انتهاك من حماس"، مؤكدا أنه "سيتعامل معه بحزم".

والخميس تسلمت إسرائيل 4 جثث لرهائن، ومن المقرر أن يتسلم 6 رهائن أحياء السبت، وفي المقابل ستطلق إسرائيل سراح مئات الأسرى الفلسطينيين.

لكن الجيش الإسرائيلي أعلن فجر الجمعة أن واحدة من الجثث الأربع التي تسلمها من حركة حماس الخميس، تعود لشخص مجهول لا للرهينة شيري بيباس، التي كان من المفترض تسليم جثتها.

وأكد أن الجثتين الأخريين تعودان لطفليها الصغيرين أرييل وكفير بيباس.

وقال الجيش إنه "بنتيجة التشريح تبين أن الجثة الأخرى التي تم تسليمها لا تخص شيري بيباس ولا تتوافق مع أي شخص مختطف آخر. إنها جثة مجهولة الهوية".

وقبل تسليم الجثث الخميس، كان هناك 70 رهينة محتجزين في غزة، بينهم 35 على الأقل لقوا حتفهم، وفقا للجيش الإسرائيلي.