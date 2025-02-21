العالم اليوم - مصادر: إسرائيل تقصف معابر بين سوريا ولبنان

انتم الان تتابعون خبر مصادر: إسرائيل تقصف معابر بين سوريا ولبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 فبراير 2025 01:21 صباحاً - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ووسائل إعلام لبنانية، أن إسرائيل شنت قصفا جويا على معابر غير شرعية بين سوريا ولبنان، ليل الخميس.

وقال المرصد والوكالة الوطنية للإعلام وقناة الميادين إن القصف الإسرائيلي وقع في وادي خالد وريف حمص الغربي، قرب الحدود بين سوريا ولبنان.

ولم يصدر أي تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي.

وبحسب مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، فإن القصف أوقع "أضرارا مادية جسيمة في المباني والآليات" في المواقع المستهدفة.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، إن طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي "تحلق على علو مخفوض فوق مدينة الهرمل وقرى البقاع الشمالي" شرقي لبنان قرب الحدود مع سوريا.

وقبل 10 أيام أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارة جوية استهدفت نفقا على الحدود بين سوريا ولبنان، قال إن حزب الله المدعوم من إيران يستخدمه لتهريب أسلحة.

وفي 27 نوفمبر، دخلت هدنة هشة بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ بعد مواجهات حدودية استمرت بين الطرفين أكثر من عام وتحولت في آخر شهرين منها إلى حرب مفتوحة خلفت نحو 4 آلاف قتيل في لبنان ودمرت معاقل لحزب الله.

وفي خضم وقف إطلاق النار في لبنان، نفذ الجيش الإسرائيلي عدة غارات قال إن الهدف منها منع تهريب الأسلحة إلى حزب الله اللبناني.

كما دمرت غارات إسرائيلية معظم قدرات الجيش السوري، في أعقاب سقوط نظام الأسد في ديسمبر من العام الماضي.