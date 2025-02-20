العالم اليوم - فيديو.. انفجار حافلات جنوبي تل أبيب

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. انفجار حافلات جنوبي تل أبيب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 11:19 مساءً - وقعت سلسلة انفجارات داخل حافلات ركاب فارغة في بات يام جنوبي تل أبيب، ليل الخميس، حسبما أفادت مصادر رسمية في إسرائيل.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن "انفجارات في 3 حافلات اشتعلت فيها النيران في 3 مواقف سيارات منفصلة في بات يام وحولون"، قرب تل أبيب.

وأوضحت أنه لم يتم الإعلان عن وقوع إصابات نتيجة الانفجارات، وتابعت: "يشتبه في أن الهجوم كان بعبوة ناسفة، وتجري عمليات تفتيش لحافلات إضافية في منطقة دان بلوك".

وأصدر الاتحاد الوطني لسائقي الحافلات تعليمات لجميع سائقي وسائل النقل العام في أنحاء البلاد بالتوقف عن الحركة.

وقال الاتحاد: "ندعو جميع سائقي الحافلات في البلاد إلى الالتزام بتعليمات أفراد الأمن والإجراءات المعروفة، وإجراء تفتيش دقيق للحافلات مع التحلي بأقصى درجات اليقظة. كما يجب الإبلاغ فورا عن أي حادث غير عادي للقوات الأمنية".

وأصدر وزير المواصلات تعليمات بوقف وتفتيش جميع الحافلات والقطارات، بما في ذلك قطارات سكك حديد إسرائيل.

وقالت هيئة البث الاسرائيلية، إنه "تم التحقيق في محاولة هجوم بالقنابل، وتتواجد القوات في الموقع وتقوم بتفتيش المنطقة".

وأشارت إلى أنه تم توجيه تعليمات لسائقي الحافلات في المدينة بالتوقف وتفتيش مركباتهم.