العالم اليوم - ماكرون ينصح ترامب قبل لقاء بوتين: لا تكن ضعيفا

انتم الان تتابعون خبر ماكرون ينصح ترامب قبل لقاء بوتين: لا تكن ضعيفا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 10:22 مساءً - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إنه سيتوجه إلى واشنطن لمحاولة إقناع نظيره الأميركي دونالد ترامب بأن مصالحه تتوافق مع مصالح حلفائه الأوروبيين وأن إظهار أي ضعف أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجعل التعامل مع الصين وإيران أكثر صعوبة.

وذكر ماكرون أن عدم اليقين بشأن كيفية تعامل ترامب مع الهجوم الروسي على أوكرانيا والمستمر منذ ثلاث سنوات أمر مثير للقلق، لكنه يحدث أيضا حالة من عدم اليقين بالنسبة لبوتين، وهذا شيء يجب استغلاله للمساعدة في المفاوضات.

وجاء حديث ماكرون خلال جلسة أسئلة وأجوبة على وسائل التواصل الاجتماعي في إطار جهود الحكومة الفرنسية لجعل الناس أكثر وعيا بأثر حرب أوكرانيا ودور فرنسا والتغير في موقف الولايات المتحدة منذ تولي ترامب منصبه.